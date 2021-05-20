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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ К. АРДЗИНБА

Новости Четверг, 20 мая 2021 21:26
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ К. АРДЗИНБА

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД РА задержан первый подозреваемый в совершении убийства жителя г. Сухум.

Как ранее сообщалось, выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что примерно в 17:10, 18 мая текущего года двое неустановленных лиц поднялись на девятый этаж многоквартирного дома №6 по улице Имама Шамиля откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения №8 по улице Абырба и, находясь на лестничной площадке, произвели три выстрела из огнестрельного оружия в гражданина Ардзинба К. Н. 1975 г.р., который вышел во двор дома по указанному адресу.

От полученных ранений Кемал Ардзинба скончался, будучи доставленным в ГУ ЦРБ МЗ РА.

С места происшествия преступники скрылись на автомобиле «Toyota Mark X» под управлением третьего соучастника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль сотрудниками МВД был обнаружен горящим в с. Яштуха Сухумского района.

По факту убийства гражданина Ардзинба К. Н. прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 УК Республики Абхазия.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД РА по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан житель г. Сухум 1992 г.р. Пилия Батал Нодариевич. В отношении последнего решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 20 мая 2021 21:29

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