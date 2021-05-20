Абхазскую делегацию встретили вдова генерала Жансет Казанба и его сын Хамад Маршан. Сын Уалида Маршана поприветствовав гостей отметил, что для их семьи это исторический день.

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии встретился с семьей Уалида Маршана, военного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, генерала-майора армии Сирии, представителя абхазской диаспоры. Перед приездом к семье, глава государства почтил память Уалида Маршана, возложив цветы к его могиле.

«Диаспоры Северного Кавказа в Сирии, принимали участие во всех значимых государственных событиях в нашей стране. Сирийские кавказцы, в том числе абхазы, внесли огромный вклад в защиту нашей родины. Около ста человек с Северного Кавказа погибли в рядах сирийской армии и национального ополчения. Благодаря стойкости нашего президента Башара Асада, мы отстояли свою республику. Если бы не он, мы бы не смогли сегодня вас принять. Посетив наш дом сегодня, вы оказали нам честь, спасибо вам и все абхазкой делегации», – сказал Хамад.

Он вручил Аслану Бжания подарок от имени всей семьи Маршан.

«Позвольте подарить вам шпагу генерала Абаза, она была при нем, когда он окончил военную академию. Для нас она является бесценной. Уверен, что в ваших руках она будет в целостности и сохранности», – сказал Хамад Маршан.

Со своей стороны Жансет Казанба поблагодарила Аслана Бжания за визит.

«В знак преданности за то, что в Сухуме на земле предков, установили памятник Уалиду Маршану, мы дарим вам эту шпагу, она имеет для нас очень важное значение. Мы хотим, чтобы эта шпага находилась в Сухуме», – сказала Жансет Казанба.

Аслан Бжания поблагодарил семью за теплый прием.

«Мы хорошо знаем, что ваша семья сделала очень многое для Сирийской Арабской Республики. Имя генерала Уалида Маршан, ваши имена вписаны золотыми буквами не только в истории Сирии, но и Абхазии. Прошу Бога, чтобы ваша семья жила в здравии. Мира и процветания всему сирийскому народу», – сказал Бжания.

В завершение встречи президент Аслан Бжания и Спикер Парламента Валерий Кварчия вручили памятные подарки семье генерала Уалида Маршана.

Об этом сообщает сайт главы государства.