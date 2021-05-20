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Абхазия Информ

ТОЛЬКО ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКОННЫМ МЕТОДОМ СМЕНЫ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Четверг, 20 мая 2021 14:39
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ТОЛЬКО ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКОННЫМ МЕТОДОМ СМЕНЫ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Представители республиканской общественной организации «Форум молодежи Абхазии» сделал заявление в ответ на требование РОО «Аруаа» отставки президента.

Только всенародные выборы, проведенные без нарушений, являются единственным законным методом смены президента, прописанном в Конституции Республики Абхазия. Другого пути нет и не должно быть, - говорится в заявлении Форума молодежи Абхазии.

Ниже полный текст документа.

«Представители РОО «Аруаа» 19 мая на пресс-конференции предложили Парламенту принять закон об импичменте президента Республики Абхазия, а также озвучили обращение к самому президенту с требованием о принятии им волевого решения о своей отставке с должности.

При всем уважении к членам Высшего совета РОО «Аруаа» и другим представителям указанной организации, это требование не имеет под собой правовых или иных оснований, кроме желания озвучивших данное требование сменить руководство страны. 

Что касается ведения переговоров со враждебной Грузией, то разработкой концепции внешней политики может заниматься не только президент, но и всенародно избранный Парламент. Отдельные эмоциональные интерпретации аспектов государственной внешней политики также не являются основанием для отставки президента.

Наоборот, на наш взгляд, президентом страны ведется сбалансированная, разумная политика в области решения каждой из озвученных проблем.

Требование руководителей отдельных взятых общественных организаций об отставке президента игнорирует волю большинства граждан Республики Абхазия, выраженную на выборах 26 марта 2020 г. 

Только всенародные выборы, проведенные без нарушений, являются единственным законным методом смены президента, прописанном в Конституции Республики Абхазия. Другого пути нет и не должно быть. 

На наш взгляд, наиболее разумным путем достижения стабильности и последовательного развития государства является спокойный, открытый и аргументированный диалог различных общественных и политических объединений. 

Убеждены, что руководство и все ответственные участники политического процесса в Абхазии открыты и готовы к такому диалогу. 

РОО «Форум молодежи Абхазии».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 мая 2021 14:42

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