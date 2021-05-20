ЗАВЕРШАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ В СИРИЮ

Утром во временную резиденцию президента Абхазии в Дамаске прибыл президент Сирии Башар Асад, который пригласил Аслана Бжания на официальный завтрак. В знак особого уважения за рулём автомобиля на котором главы государств отправились в ресторан находился лично сам Башар Асад.

«Особо теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии мы ощущали каждую минуту нахождения на вашей земле, – сказал Аслан Бжания. – Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а наша дружба будет способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений».

Аслан Бжания пожелал Башару Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и новых побед в служении народу Сирии. Он пригласил своего сирийского коллегу посетить Абхазию в любое удобное для него время.

Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия.

«Я ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучаю», – сказал Башар Асад.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.