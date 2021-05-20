 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Астамур Тания, политолог Прошлогоднее обострение армяно-азербайджанского конфликта, приведшее к значительному изменению геополитической ситуации в восточной…
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ В СИРИЮ

Новости Четверг, 20 мая 2021 14:25
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ В СИРИЮ

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Сегодня завершается официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику.

Утром во временную резиденцию президента Абхазии в Дамаске прибыл президент Сирии Башар Асад, который пригласил Аслана Бжания на официальный завтрак. В знак особого уважения за рулём автомобиля на котором главы государств отправились в ресторан находился лично сам Башар Асад.

Президент Абхазии поблагодарил Башара Асада за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации.

«Особо теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии мы ощущали каждую минуту нахождения на вашей земле, – сказал Аслан Бжания. – Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а наша дружба будет способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений».

Аслан Бжания пожелал Башару Асаду успехов на предстоящих президентских выборах и новых побед в служении народу Сирии. Он пригласил своего сирийского коллегу посетить Абхазию в любое удобное для него время.

Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия.

«Я ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучаю», – сказал Башар Асад.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 20 мая 2021 14:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15102 ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАКОННЫМ МЕТОДОМ СМЕНЫ ПРЕЗИДЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.