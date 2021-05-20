ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15102 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 мая проведено у 182 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 27 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.