ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15102 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 мая проведено у 182 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 27 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 89 лет.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, состояние здоровья 7 пациентов – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15102 человека. Зарегистрировано 227 летальных случаев. Выздоровели 14208 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.