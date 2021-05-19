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Абхазия Информ

Я В АРТИСТЫ БЫ ПОШЕЛ...

Новости Среда, 19 мая 2021 23:09
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Я В АРТИСТЫ БЫ ПОШЕЛ...

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. 20 мая в РУСДРАМе начинается приём заявок на поступление в Московское высшее театральное училище им. Щепкина. Об этом сообщается на сайте театра. 

https://rusdram.org/news/60a54a3305a083001dc81d64?fbclid=IwAR0GMs4y94myoTFisY1BAVxX4ff1Q3H3B_RPdsxYP2QyCfpetrYEzJUpkq4

Заявления принимаются от абитуриентов, граждан Республики Абхазия. Срок обучения – 4 года, форма обучения - очная, специальность - «Актерское искусство». Обучение бесплатное. Выпускникам выдается диплом специалиста и присваивается квалификация «Артист драматического театра и кино».

Между ВТУ им. М.С. Щепкина и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера достигнуто соглашение о наборе на обучение 15 человек их Абхазии в 2022 году. В декабре 2021 года в Театр Искандера приедет отборочная комиссия, которая проведет прослушивания.

Целевой актерский курс будет набран для пополнения труппы РУСДРАМа.

Приём заявлений, а также предоставление необходимой информации по подготовке к прослушиваниям, осуществляется в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера по предварительной записи по телефону: + 7 940 700-76-66

Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Благодаря своему солидному возрасту и богатой творческой биографии, школа является уникальным явлением как школа многовекового опыта в области актерского мастерства со своими устойчивыми художественными традициями. Сегодня ВТУ им. М. С. Щепкина один из ведущих театральных вузов России - Школа сценического реализма. Малый театр и его Школа — национальное достояние России.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 19 мая 2021 23:11

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