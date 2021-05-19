Я В АРТИСТЫ БЫ ПОШЕЛ...

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. 20 мая в РУСДРАМе начинается приём заявок на поступление в Московское высшее театральное училище им. Щепкина. Об этом сообщается на сайте театра.

Между ВТУ им. М.С. Щепкина и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера достигнуто соглашение о наборе на обучение 15 человек их Абхазии в 2022 году. В декабре 2021 года в Театр Искандера приедет отборочная комиссия, которая проведет прослушивания.

Целевой актерский курс будет набран для пополнения труппы РУСДРАМа.

Приём заявлений, а также предоставление необходимой информации по подготовке к прослушиваниям, осуществляется в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера по предварительной записи по телефону: + 7 940 700-76-66

Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Благодаря своему солидному возрасту и богатой творческой биографии, школа является уникальным явлением как школа многовекового опыта в области актерского мастерства со своими устойчивыми художественными традициями. Сегодня ВТУ им. М. С. Щепкина один из ведущих театральных вузов России - Школа сценического реализма. Малый театр и его Школа — национальное достояние России.