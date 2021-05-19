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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПАТРИАРХОМ АНТИОХИЙСКИМ ИОАННОМ

Новости Среда, 19 мая 2021 23:01
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПАТРИАРХОМ АНТИОХИЙСКИМ ИОАННОМ

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с официальным визитом в Сирии,  встретился в Дамаске с патриархом Антиохийским и всего Востока,  епископом Антиохийской православной церкви Иоанном Х.

«Мы наблюдали за вашим визитом, за вашей встречей с президентом Башаром Асадом. Для нас ваш приезд – большая честь. Мы желаем вашему государству, церкви и всему народу Абхазии мира, радости и всего доброго, и готовы оказать вашей стране любую помощь, которая вам понадобится по христианкой и церковной линии», – сказал Иоанн Х. 

Аслан Бжания отметил, что для него  также большая честь лично познакомится с патриархом.

«Христианство  имеет большие исторические корни  в Абхазии, и у нас огромное количество христианских  памятников. Я, как глава государства, верующий человек, и наш народ понимает значение религии в современном мире. Миссия, которую вы несёте, очень важна. Православная христианская религия призывает к миру, добру, к тому,  чтобы люди любили друг друга. Это  очень важно особенно тогда,  когда нам угрожают разные государства», – сказал президент.

Аслан Бжания пожелал патриарху крепкого  здоровья и  абхазского долголетия. 

В завершение встречи президент Абхазии и патриарх Антиохийский обменялись подарками.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 19 мая 2021 23:06

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