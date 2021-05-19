ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПАТРИАРХОМ АНТИОХИЙСКИМ ИОАННОМ

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с официальным визитом в Сирии, встретился в Дамаске с патриархом Антиохийским и всего Востока, епископом Антиохийской православной церкви Иоанном Х.

«Мы наблюдали за вашим визитом, за вашей встречей с президентом Башаром Асадом. Для нас ваш приезд – большая честь. Мы желаем вашему государству, церкви и всему народу Абхазии мира, радости и всего доброго, и готовы оказать вашей стране любую помощь, которая вам понадобится по христианкой и церковной линии», – сказал Иоанн Х.

