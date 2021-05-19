ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЧС ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕМЬЕРА

Министр доложил о поисках российского туриста в верховьях реки Гумисты, которые начались 12 мая. По словам главы спасательного ведомства, поисковая группа достигла базового лагеря, на месте которого туриста не оказалось. Группа приступает к исследованию возвратного маршрута по направлению с гор к побережью.

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.

Квициния сообщил об итогах рабочей поездки в Москву делегации МЧС Абхазии для участия в XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

Он отметил, что на полях мероприятия удалось провести ряд рабочих встреч с руководством спасательных ведомств Беларуси, Казахстана и Армении. Коллеги условились поддерживать контакты по вопросам профессиональной деятельности.

На встрече с премьер-министром Лев Квициния также рассказал о ведомственных мероприятиях, связанных с подготовкой к курортному сезону. Он констатировал, что начаты работы по очистке берегового дна в крупных туристических зонах, проходят инспекционные проверки объектов размещения туристов на предмет соответствия здания стандартам пожарной безопасности.

Глава правительства поручил распространить по всем объектам проживания путешественников жесткие предписания по устранению запросов пожарной безопасности.

Александр Анкваб рекомендовал усилить контроль над компаниями, оказывающими услуги экстремального отдыха, проводить разъяснительную работу с такими предпринимателями, не давать ведомственного разрешения на учреждение экстремальных парков и зон отдыха с горными аттракционами.

Премьер-министр пожелал составу министерства удачной работы, поручил мобилизовать силы ведомства для того, чтобы туристический сезон прошел без проблем.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.