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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Новости Среда, 19 мая 2021 16:57
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ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления «Гал» ГТК Республики Абхазия, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур», при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия, в результате таможенного досмотра ручной клади гражданина, следовавшего из Республики Грузия, были обнаружены и изъяты предметы одежды в количестве 40 пар. 

Там же в ходе реализации оперативной информации в Гале, в результате досмотра багажного отделения автотранспортного средства, была обнаружена и изъята минеральная газированная вода в количестве 84 бутылок, произведенная в Республике Грузия с маркировкой на грузинском языке, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства.

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум, в результате проверки торгового объекта была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 420 штук без марок акцизного сбора Республики Абхазия. 

Материалы по данным административноым правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме, в результате проверки торгового объекта была обнаружена продукция используемая для кормления животных в количестве 300 единиц на общую стоимость 76 800 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в столице, в результате проверки стоматологической клиники была обнаружена продовольственная продукция в количестве 52 единиц, общей стоимостью в 62 980 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 19 мая 2021 17:02

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