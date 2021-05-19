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Абхазия Информ

10 АБИТУРИЕНТОВ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

Новости Среда, 19 мая 2021 16:51
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10 АБИТУРИЕНТОВ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии завершились вступительные экзамены в профильные вузы МЧС России. В этом году абитуриентам была выделена квота из 10 мест: четыре – в Академию гражданской защиты и шесть мест – в Академию государственной противопожарной службы.

На 10 лимитов претендовали 14 абитуриентов. Молодые люди сдавали экзамены по математике, физике, русскому языку и физической культуре.

На встрече с абитуриентами, успешно прошедшими все испытания, а также с их родителями  министр по чрезвычайным ситуациям  Лев Квициния указал на возросшие требования к курсантам вышеозначенных учебных заведений. Усилится контроль   за их успеваемостью и поведением. В случае злостных нарушений курсанты будут отчисляться без каких-либо поблажек и послаблений.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 мая 2021 16:53

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