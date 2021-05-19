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Абхазия Информ

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ГРУППА МЧС ДОСТИГЛА МЕСТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАХОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА

Новости Среда, 19 мая 2021 16:48
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ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ГРУППА МЧС ДОСТИГЛА МЕСТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАХОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. Поисково-спасательная группа МЧС Абхазии, вместе с инструктором туристической группы Анной Гилёвой,  достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова, на перевале Химса в верховьях реки Гумиста.  

Однако на месте базового лагеря Ульянова не оказалось. Спасатели  обследовали окрестности, но осмотр не дал результатов.

Принято решение самым тщательным образов исследовать маршрут предполагаемого  движения туриста из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются  на то, что Ульянов решил самостоятельно спуститься с высокогорья и следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте. Таким образом, поиски российского туриста в верховьях Гумисты, которые ведутся с 12 мая, продолжаются.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 19 мая 2021 16:50

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