ФОНТАН В ПАРКЕ У АБХАЗДРАМТЕАТРА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Такие работы МУП «Благоустройство» проводит периодически, несколько раз в течение года.

«После зимы фонтан необходимо очищать, он засоряется листвой и, к сожалению, мусором, бывает и такое. Мы приводим в порядок фонтаны к весенне-летнему сезону. И в прошлом году так делали, и сейчас продолжаем», – сказал Кур-ипа.