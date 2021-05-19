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Абхазия Информ

ФОНТАН В ПАРКЕ У АБХАЗДРАМТЕАТРА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Новости Среда, 19 мая 2021 16:30
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ФОНТАН В ПАРКЕ У АБХАЗДРАМТЕАТРА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Сухум. 19 мая 2021. Абхазия-Информ. В парке у Абхаздрамтеатра проводится очистка фонтана. Как рассказал директор МУП «Благоустройство» Администрации Саид Кур-ипа, фонтан в парке осушили и почистили дно. Скульптуру, которая установлена посередине фонтана, заново покрасят, и когда она высохнет, его запустят.

Автором скульптуры является безвременно ушедший из жизни главный художник столицы Тимур Кайтан.

Такие работы МУП «Благоустройство» проводит периодически, несколько раз в течение года. 

«После зимы фонтан необходимо очищать, он засоряется листвой и, к сожалению, мусором, бывает и такое. Мы приводим в порядок фонтаны к весенне-летнему сезону. И в прошлом году так делали, и сейчас продолжаем», – сказал Кур-ипа.

Недавно, к 12 мая, ко дню рождения Баграта Шинкуба в этом парке сотрудники «Благоустройства» очистили памятник Народного поэта Абхазии.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 19 мая 2021 16:48

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