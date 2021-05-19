В ДАМАСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП АБХАЗИИ

В нем приняли участие спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия, глава Администрации президента Алхас Квициния, члены правительства Абхазии, депутаты абхазского Парламента, а также многочисленные гости и коллеги ТПП в Сирии. Мероприятие началось под гимны Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики.

Почетное право разрезать красную ленту было предоставлено министру экономики Абхазии Кристине Озган, министру экономики и внешней торговли Сирии д-ру Мухаммаду Самер Аль-Халиль и президенту ТПП Тамиле Мерцхулава.

«Открытие Представительства – это новый шаг в реализации достигнутых договоренностей, который станет по-настоящему интересным и полезным событием, как в аспекте нашего интеграционного взаимодействия между республикам в целом, так и для каждого из нас в отдельности», – сказала на открытии президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.

Она выразила отдельную благодарность всем тем, без активного участия и помощи которых, открытие Представительства не состоялось бы – Министерству экономики и внешней торговли и Министерству иностранных дел Сирии, «Генеральному Союзу ремесленников» Сирийской Арабской Республики, Министерству иностранных дел Республики Абхазия и Посольству Абхазии в Сирии, Дамасскому ремесленному центру единого ремесленного комплекса, а также представителю ТПП Абхазии в Сирии г-на Низару Альджаббан, который возглавит это Представительство.

По словам Тамилы Мерцхулава, плодотворному сотрудничеству Торгово-промышленной палаты Абхазии с различными организациями Сирии способствовали долгие годы дружбы, взаимопонимания, стратегического партнерства и долгожданное взаимное признание.

Она напомнила, что абхазской палатой подписан ряд соглашений о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами Сирийской Арабской республики – Федерацией Сирийских Торговых Палат, Промышленной палатой Дамаска и «Генеральным Союзом ремесленников Сирии».

За время многолетнего сотрудничества стороны неоднократно обменивались делегациями, палата принимала в Абхазии гостей из Сирии, в том числе делегацию Народного Совета Сирийской Арабской Республики, представителей предпринимательских кругов, а также делегацию сирийских ремесленников во главе с председателем Генерального Союза ремесленников. Все эти встречи были направлены на выстраивание бизнес-отношений предпринимателей Сирии с абхазскими предпринимателями.

«Мы постоянно находимся в поиске новых возможностей для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и готовы к установлению взаимовыгодного диалога, способствующего конструктивному сотрудничеству», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.



Итогом сотрудничества, по ее мнению, и стало предоставление абхазской палате помещения под Представительство в Дамасском ремесленном центре единого ремесленного комплекса, с последующим открытием Торгового Дома Абхазии в Сирии.



«Мы и впредь готовы продолжить активную работу по наращиванию сотрудничества, направленную на развитие и укрепление торгово-экономических связей, что в конечном итоге позволит увеличить импортно-экспортных операций между республиками. А совместная плодотворная деятельность в интересах наших народов будет способствовать всемерному развитию двустороннего сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания», – констатировала президент ТПП.



На открытии представительства выступили: министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики г-н Мухаммад Самер Аль-Халиль, президент «Генерального Союза ремесленников Сирии» г-н Нажи Аль-Хадуа и директор Дамасского ремесленного центра единого ремесленного комплекса- г-н Луай Шко.



Затем президент ТПП Тамила Мерцхулава провела экскурсию по Представительству, где ознакомила гостей с продукцией абхазских производителей.



Палатой был сформирован представительский груз, состоящий из образцов абхазской продукции общим весом в полторы тонны. Его заблаговременно доставили в Дамаск дипгрузом, при содействии Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Минобороны Абхазии и Российской Федерации.



В «Торговом доме Абхазии» представлена продукция: ООО компании «Вина и воды Абхазии»крупнейшего абхазского экспортёра виноградных вин, коньяка и чачи на российский рынок, Пивоваренного завода «Сухумский», Пицундского винзавода «Шато Абхаз», Абхазской винодельни «Аргун иашта», «Дурипшинской винодельни», «Абхазпродукта», Республиканского унитарного предприятия «Абхазмед», «Сухумского рыбокомбината плюс», Сухумского деревообрабатывающего завода «Апсны», «Минеральные воды Абхазии», «Абхазская сказка», «Абхазские сады», торгового дома «Рубин», индивидуальных предпринимателей Реваза Джинал (чай) и Камилы Квициния (асыдзбал) и др.





«Мы надеемся на активную заинтересованность со стороны сирийских бизнесменов, желающих сотрудничать с абхазским бизнес-сообществом на постоянной основе для увеличения экспортных операций», – подчеркнула президент ТПП.