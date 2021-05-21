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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новости Пятница, 21 мая 2021 12:21
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ.  В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации.

В результате досмотра в багажном отделении была обнаружена незадекларированная иммерсионная жидкость в количестве 100 л. 

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме в результате проверки торгового объекта были обнаружены промтовары в количестве 636 ед. на общую стоимость 95 653 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

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По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 21 мая 2021 12:24

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