ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В результате досмотра в багажном отделении была обнаружена незадекларированная иммерсионная жидкость в количестве 100 л.

Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме в результате проверки торгового объекта были обнаружены промтовары в количестве 636 ед. на общую стоимость 95 653 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.



По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.