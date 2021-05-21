В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

За две недели до акции Администрация столицы обратилась ко всем горожанам принять в ней участие. Операторы сотовой связи также разослали сухумским абонентам смс-рассылку о предстоящей акции.

В Администрации разработали план мероприятия с указанием городских территорий, закрепленных за определенными учреждениями, предприятиями, организациями Сухума. В нем подробно расписали виды работ, где-то нужно покосить и удалить сорную траву и мусор, а где-то подмести и произвести покраску.

«За организациями, министерствами и ведомствами, за предприятиями закреплены определенные участки. Также и за домоуправлениями. Мы выбрали специально рабочий день, потому что в выходные у всех свои планы, и отвлекать людей субботниками, как они раньше назывались, не хотелось бы. Я говорил с руководством, с правительством, и они один день уделили, и работники, которые находятся на государственной службе, все нас поддержали», – сказал глава города Сухум Беслан Эшба.

Сотрудники Администрации Сухума всем составом во главе с мэром вышли на уборку города. За ними был закреплен участок набережной.

Привыкшие держать ручку в руках офисные работники подметали и убирали с задором, вооружившись на сей раз мётлами и лопатами, перетаскивали мусор, предусмотрительно надев перчатки.

Среди них старейший работник столичной администрации, 81-летний Лев Малия из отдела БТИ. Он с 1964 года работает в мэрии. Рассказывает, что всегда принимает активное участие в субботниках еще с советских времен. И преклонный возраст для него – не повод откалываться от коллектива.

От поворота на Маяк в сторону города по набережной двигалась другая часть коллектива Администрации, которой руководил замглавы столицы Автандил Сурманидзе.

Ответственный руководитель-координатор акции «Чистый город» заместитель директора Департамента ЖКХ столичной администрации Руслан Авидзба рассказал, что для проведения акции было закуплено около двух тысяч перчаток, почти три тысячи мусорных мешков, порядка 250 лопат, примерно такое же количество грабель, около ста тяпок, а также вилы, топоры, секаторы. Все то, что просили многие подразделения администрации, в том числе домоуправления. А вот, например, школам и некоторым ведомствам дополнительный инвентарь от администрации не понадобился, у них все свое имелось в наличии.

«Очень большое количество предприятий откликнулось – министерств и ведомств, люди проявляют большую активность. Даже учитывая, что мы в большом количестве приобрели инвентарь, столько людей вышли на уборку, что инвентарь раздали в считанные минуты. Думаю, все пройдет гладко, погода позволяет, и при такой активности мы хоть как-то постараемся привести наш город в чистое состояние. Если каждый выйдет и перед своим домом, участком наведет порядок, это будет большой вклад в чистоту города. Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотим навести порядок, а потом его поддерживать. Хочется поблагодарить всех руководителей ведомств, министерств, и, конечно, наших горожан за участие в акции. Каждый заинтересован в том, чтобы было все чисто и аккуратно. Тем, кто вышел на уборку, огромное спасибо», – сказал Руслан Авидзба.

У памятника военнослужащим Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии, уборку проводил Пограничный отряд СГБ Абхазии. Командир взвода Руслан Гвинджия поделился, что ребята сами изъявили желание участвовать в акции «Чистый город».

Директор Централизованной библиотечной системы Управления культуры Администрации г. Сухум Цинули Нанба заметила, что сотрудники каждую неделю убирают территорию перед библиотекой, но посчитали нужным выйти и на общегородскую акцию. Тут же им в помощь оставил мешки для мусора проезжавший мимо координатор акции Руслан Авидзба.

В акции принимали участие жители всех микрорайонов Сухума – от Келасура до Нового района. Например, сотрудники двух соседствующих предприятий – Троллейбусного управления и компании «Абхазпродукт» вышли вместе на уборку прилегающей территории.

Организаторами акции «Чистый город» заранее была оговорена и составлена конкретная адресная база установок контейнеров, где большое скопление мусора. Горожане, которые вышли на уборку, выставляли наполненные мешки вдоль дороги, рабочие МУ «Благоустройство» совершили объезд по всему городу, и вывезли весь мусор.

Администрация благодарит всех, кто принял участие в акции «Чистый город» и выражает надежду на поддержку мероприятий, направленных на благоустройство столицы.



Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.