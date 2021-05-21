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Абхазия Информ

СТОЛБЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

Новости Пятница, 21 мая 2021 20:18
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СТОЛБЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. На набережной Сухума обновляются бетонные фонарные столбы.

«На первом этапе мы решили заняться столбами, которые стоят в промежутке от морпорта до кафе «Амра» – их 14 штук. Далее работы будет вести от «Амры» до здания правительства, – рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» столичной Администрации Астамур Пипия.

«Столбы, которые были установлены, практически все кривые. Мы постарались их выровнять. Нанесли бетоноконтакт, поставили сетку, потом заштукатурили клеем, после нанесли сетку еще раз, зашпатлевали, зашкурили. Затем столбы будут окрашены краской на силиконовой основе. Такой многоуровневый процесс, потому что хотим, чтобы надолго они сохранились», – заметил Астамур Пипия. Приводиться в порядок будут также и тумбы, покрасят и парапеты, заменят нефункционирующие фонари.

Астамур Пипия также сообщил, что на этой неделе начнутся работы по обновлению столбов от кафе «Пингвин» до поворота на Маяк. На протяженности 3 километров более 150 столбов и почти столько же тумб.

«Будет прокладываться новый кабель, очищаться устаревшая краска, и после окрашивание краской на силиконовой основе. Парапеты, столбы, тумбы, ограждение – все обновим. Как погода позволит, планируем на этой неделе уже приступить и к этим работам», – пояснил Астамур Пипия.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 21 мая 2021 20:20

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