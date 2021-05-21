ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ Б. ПИЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ
Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. В отношении гражданина Пилия Б. Н., задержанного по подозрению в совершении убийства, постановлением суда г. Сухум изменена ранее установленная мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.
В качестве обстоятельств, дающих основание для изменения меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу судом признаны обстоятельства, свидетельствующие о том, что подсудимый Пилия Б. Н. нарушил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем свидетельствует Постановление о возбуждении уголовного дела от 18.05.2021 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА и протокол задержания гражданина Пилия от 19.05.2021 г. по основанию, предусмотренного ст. 91, 92 УПК РА, протокол допроса подозреваемого Пилия Б. Н.. В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что Пилия Б. Н. может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.