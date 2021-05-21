ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ Б. ПИЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

В качестве обстоятельств, дающих основание для изменения меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу судом признаны обстоятельства, свидетельствующие о том, что подсудимый Пилия Б. Н. нарушил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем свидетельствует Постановление о возбуждении уголовного дела от 18.05.2021 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА и протокол задержания гражданина Пилия от 19.05.2021 г. по основанию, предусмотренного ст. 91, 92 УПК РА, протокол допроса подозреваемого Пилия Б. Н.. В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что Пилия Б. Н. может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением суда г. Сухум от 21.05.2021 г. мера пресечения в виде домашнего ареста, избранная 12 февраля 2021 года Пилия Баталу Нодариевичу 1992 г.р., ранее осужденному Сухумским городским судом 17.03.2021 г. по ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 223 УК РА к трем годам лишения свободы в колонии поселения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА, изменена на заключение под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 21 июля 2021 г.