В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПАСПОРТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. В отделении регистрации транспортных средств Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии сегодня приступили к выдаче регистрационных паспортов автотранспортных средств нового образца.
Внедрением данной системы реализуется несколько целей. Это повышение уровня защиты документов и приведение их в полное соответствие с требованиями международной конвенции «О дорожном движении», а так же переход на систему цифрового распознавания данных транспортных средств и водительских удостоверений. При этом, переход на новые образцы бланков не несет за собой каких-либо дополнительных трудностей и финансовых нагрузок для граждан.
Согласно указанию министра Внутренних Дел Дмитрия Дбар на сегодняшний день уже произведены монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию технических средств, обеспечивающих выдачу бланков нового формата.
Документ о регистрации автотранспортного средства представляет собой комплект, состоящий из бланка свидетельства о регистрации автотранспортного средства установленного формата с нанесенным на него полиграфическим оформлением и голографического ламинационного пакета. Аналогично выполнен и бланк водительского удостоверения.
Документы обеспечены 8-ю уровнями защиты, в том числе нумерацией бланка строгой отчетности с отображением в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. А голографический ламинационный пакет с фоновыми изображениями записан с помощью электронно-лучевой технологии.
Бланки документов изготавливаются на современном оборудовании, соответствуют международному стандарту и обладают высококачественным уровнем защиты, что практически исключает возможность подделки.
Постановлением КМ от 23 сентября 2019 года утверждены новые образцы бланков в формате ID-КАРТЫ, разработанные нами с давним партнером МВД Абхазии Московским ЗАО «Первый печатный двор», которое реализует техническую часть работы по внедрению данной системы в деятельность Госавтоинспекции. И в дальнейшем будет обеспечивать поставку высококачественной продукции, обеспеченной всем необходимыми степенями защиты на уровне мировых стандартов. Данный проект не несет за собой каких-либо расходов со стороны Государства, т.к. по большей части реализуется с использованием имеющегося в базе МВД оборудования, с небольшим его усовершенствованием.
Начало использования новых бланков не означает необходимость замены ранее выданных. Граждане могут продолжать пользоваться своими документами наряду с новыми. Постепенная замена будет производиться по мере истечения сроков их действия (как в случае с бланками водительских удостоверений, выдаваемых на срок не более 10 лет), либо по мере необходимости (в случае замены бланков свидетельств о регистрации транспортных средств при их перерегистрации), либо по желанию владельцев. Какого-либо ограничения использования старых бланков при пересечении через государственную границу не будет.
В ближайшее время начнется выдача и водительских удостоверений. Права изменились не только внешне, но и обновилось их содержание в соответствии с требованиями к национальному водительскому удостоверению, предусмотренными международной Конвенцией о дорожном движении.
В соответствии с законодательством Республики Абхазия комплекс мероприятий, направленных на обеспечение допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории нашего государства и за ее пределами осуществляет Госавтоинспекция МВД Абхазии.
Об этом сообщает сайт МВД РА.