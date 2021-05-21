В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПАСПОРТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. В отделении регистрации транспортных средств Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии сегодня приступили к выдаче регистрационных паспортов автотранспортных средств нового образца. Внедрением данной системы реализуется несколько целей. Это повышение уровня защиты документов и приведение их в полное соответствие с требованиями международной конвенции «О дорожном движении», а так же переход на систему цифрового распознавания данных транспортных средств и водительских удостоверений. При этом, переход на новые образцы бланков не несет за собой каких-либо дополнительных трудностей и финансовых нагрузок для граждан.