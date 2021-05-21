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Абхазия Информ

ПРИВИВКУ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АБХАЗИИ СДЕЛАЛИ 488 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 21 мая 2021 20:34
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Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. С 12 мая прививку от коронавирусной инфекции в Абхазии сделали  488 человек.

С начала вакцинации в Сухумской поликлинике №1 вакцинировано  214 чел, в Сухумской поликлиника №3 (Синоп) – 60, в Сухумской клинической больнице – 82, в ГУ МЗ Республиканской больнице – 20,  в ГУ Дом-интернат для престарелых и инвалидов – 15, в Гудаутской ЦРБ – 14, в Очамчырской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 38, в СЭС – 30 человек. В основном это медработники.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрав РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 21 мая 2021 21:03

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