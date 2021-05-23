ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15165 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 175 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 20 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.