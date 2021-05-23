В АБХАЗИИ СНИМАЮТ ФИЛЬМ ПО РАССКАЗУ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сюжетная линия в сценария по рассказу Фазиля Искандера «Жил старик со своею старушкою». Эта комичная история о том, как в Чегеме пожилая вдова пыталась отправить на тот свет костыли своему старику. В сценарии еще много разных комических ситуаций, в которые попадали и другие жители искандеровского Чегема.

Съёмочный процесс уже активно идет в селе Адзюбжа Очамчырского района, в родовом доме семьи известного абхазского актера театра и кино Нурбея Камкия.

В главных ролях снимаются актеры Абхазского драмтеатра им. С. Чанба Майя Джикирба и Сырбей Сангулия, а также молодые актеры Эдгар Шамба и Элла Туова. В массовках снимаются студенты АГУ.

Аблотиа Вячеслав Андреевич

Родился 19 октября 1942 г. в Гудаута.

Кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России, директор и художественный руководитель Киностудии «Абхазфильм», народный артист Республики Абхазия. Окончил школу-интернат в Цандрипше в 1962 году. Работал киномехаником в кинотеатре «Дружба» г. Гудаута. В 1962 году – служба в армии. Руководил духовым оркестром гарнизона, играл на трубе. С юношества занимался искусством.

В 1968 г. окончил актерский факультет Тбилисского государственного театрального института и начал работать в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба. За десять лет сценической деятельности сыграл множество ролей классического и современно репертуара, которые завоевали признание зрителей и всесоюзной прессы. Параллельно работал в сатирическом театре «Чарирама».

В 1975 г. присвоено звание – «Заслуженный артист Абхазской АССР».

В 1979 г. поступил на Высшие кинорежиссерские курсы при Госкино СССР в Москве.

Окончил в 1981 г. мастерскую Георгия Данелия. Снял по своим сценариям короткометражные фильмы: «Старая кровать», «Доверие», «Погоня», «А белая лошадь лучше?». Защитил диплом на «отлично».

Работал на киностудии «Грузия-фильм». Впервые на абхазском языке снял полнометражный фильм по сценарию Даура Зантариа «Сувенир». Был режиссером дубляжа фильма «Отель в горах» и «Маленькая Вера» – 2 серии. Снимался в фильмах: «Синие зайцы», «Белый башлык», «В ночь на новолуние», «Песня гор», «Серебряная улица», «Чегемский детектив».

В 1989 г. переехал в Cyxyм. В Абхазии основал киностудию «Абхазфильм». На этой киностудии совместно с «Ленфильмом» осуществил полнометражную постановку по произведению Ф. Искандера «Колчерукий». Снял множество телефильмов. Был режиссером массовых мероприятий.

Автор дубляжа на абхазском языке мультфильмов «Карлсон» (2 фильма), «Простоквашино» (3 фильма), «Львенок и черепаха» (3 фильма), полнометражных художественных фильмов «Оскар», «Серафино», «Старик Хаттабыч», «Три орешка для Золушки», «Черная кошка, белый кот», «Гладиатор», «Жизнь прекрасна», «Рапунцель»., «Закону тут не место», «Холодное сердце» и др.

http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/43628/works/