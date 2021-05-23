УЧЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПСО ГАГРЫ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. В Гагре прошли учения личного состава ПСО города, приуроченные к началу курортного сезона.
По легенде учений пожарные должны срочно эвакуировать заблокированных постояльцев отеля, на пятом этаже которого произошёл сильный пожар.
Учения проходили на территории гостиницы «Европа», вмещающей 500 человек. В учениях задействовали 6 единиц спецтехники и 30 человек личного состава ПСО Гагры.
Согласно разработанному ранее плану все 380 постояльцев, отдыхавших в отеле на момент проведения учений, были организованно эвакуированы из гостиницы. Пятерым условным «пострадавшим» оказана медицинская помощь.
По словам главы спасательного ведомства страны, генерал-лейтенанта Льва Квициния личный состав в целом хорошо справился с поставленной задачей. Однако предстоит более подробный и тщательный разбор всех этапов состоявшихся учений.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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