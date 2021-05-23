УЧЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПСО ГАГРЫ ПРОШЛИ УСПЕШНО

По легенде учений пожарные должны срочно эвакуировать заблокированных постояльцев отеля, на пятом этаже которого произошёл сильный пожар.

Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. В Гагре прошли учения личного состава ПСО города, приуроченные к началу курортного сезона.

Учения проходили на территории гостиницы «Европа», вмещающей 500 человек. В учениях задействовали 6 единиц спецтехники и 30 человек личного состава ПСО Гагры.

Согласно разработанному ранее плану все 380 постояльцев, отдыхавших в отеле на момент проведения учений, были организованно эвакуированы из гостиницы. Пятерым условным «пострадавшим» оказана медицинская помощь.

По словам главы спасательного ведомства страны, генерал-лейтенанта Льва Квициния личный состав в целом хорошо справился с поставленной задачей. Однако предстоит более подробный и тщательный разбор всех этапов состоявшихся учений.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.