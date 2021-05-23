ПОЖАРЫ В СУХУМЕ И ГАГРЕ

Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. Загорелось складское помещение столовой в Сухуме, на улице Калмыкова. Пожар произошел накануне вечером. В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.