ПОЖАРЫ В СУХУМЕ И ГАГРЕ
Новости Воскресенье, 23 мая 2021 11:20
Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. Загорелось складское помещение столовой в Сухуме, на улице Калмыкова. Пожар произошел накануне вечером.
В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
В Гагре загорелся частный дом по улице Бестужева–Марлинского, 17. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11 часов 41 минуту.
Огонь тушили три пожарных расчета ПСО Гагры.
В результате пожара полностью выгорела мансарда, второй этаж дома покрылся копотью. Пострадавших нет.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.