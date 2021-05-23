ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА НЕ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Новости Воскресенье, 23 мая 2021 11:33
Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена.
Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью.
Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.