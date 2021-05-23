ОБЪЯВЛЕН ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕМИЮ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. Международная премия имени Фазиля Искандера объявила длинный список соискателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Русский ПЕН-центр, учредивший премию. В этом году свои произведения на конкурс прислали более 150 авторов. Среди них известные мастера прозы, поэзии, сценаристики и перевода: Светлана Василенко, Анатолий Головков, Даур Начкебиа, Бахытжан Канапьянов, Анастасия Ермакова, Вадим Месяц, Роман Сенчин, Владимир Тучков. В нынешнем конкурсе участвуют литераторы, киносценаристы, драматурги и переводчики из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Португалии, США, Турции и других стран.

«Пять лет существования премии имени нашего великого писателя Фазиля Искандера доказали, что русская литература, создаваемая представителями разных национальностей, пишущих на русском языке, живет и укрепляется так же, как и вся наша огромная страна, - сказал ТАСС президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Евгений Попов. - С каждым годом мы получаем все больше и больше конкурсных работ не только из России.

Ведь премия Искандера открывает дорогу к всенародному признанию, имена победителей становятся известными всей читающей публике». В свою очередь вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри Борис Евсеев заметил, что Искандер многому научил русскую литературу. «Научил без натуги преодолевать противоречия между автором и повествователем, научил искать и находить собственную интонацию, голос собственной прозы. Многие наши конкурсанты следуют путем Искандера, не подражая ему, но учитывая его бесценный опыт, блестящие стилевые и жанровые находки», - сказал Евсеев. В этом году к номинациям "Проза", "Поэзия", "Дерево детства", "Киносценарий и драматургия", добавлена новая категория - "Бесценное достояние". Премия в этой номинации будет вручаться как автору, так и переводчику. Объявление финалистов состоится в сентябре.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.