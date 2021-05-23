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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ДЕНЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Новости Воскресенье, 23 мая 2021 16:34
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СЕГОДНЯ ДЕНЬ АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Сухум. 23 мая 2021. Абхазия-Информ. Сегодня православная церковь отмечает память апостола Симона Кананита (Зилота), просветителя Абхазии.

В Новоафонского монастыря Священной Митрополии Абхазии прошло богослужение в соборном храме новоафонского монастырского комплекса. Монахи провели молебен и освящение воды, а также совершили шествие с чудотворной иконой св. Симона Кананита вокруг соборного храма.

Богослужение провели с соблюдением санитарных норм. В этом году не было праздничного стола для прихожан и гостей в трапезной монастыря из-за пандемии.

Храм Святого великомученика Апостола Симона Кананита в Новом Афоне построен из белого тесаного камня в IХ-Х векам. Это трехапсидный храм, композиция которого характерна для раннесредневековой Абхазии. Стены храма, как и утраченных теперь притворов, были когда-то покрыты изнутри штукатуркой с фресковыми росписями. По преданию, в 55 году н. э. ученики Иисуса Христа апостолы Симон Кананит (Зилот) и Андрей Первозванный достигли пределов Абхазии, где апостол Андрей оставил Симона для распространения христианства среди абхазов.

Согласно библейским преданиям, именно в доме Симона в Кане Галилейской Иисус совершил свое первое чудо – превратил воду в вино. После этого события Симон (Зилот) отправился за Христом. После распятия Спасителя Симон Кананит проповедовал христианство и дошел до Абхазии, где был забит камнями на берегу реки Псырцха в Новом Афоне. В IX веке, в период расцвета Анакопии (древней столицы Абхазии), на мощах Симона Кананита был выстроен храм.

Ежегодно тысячи паломников, туристов посещают духовно-исторический комплекс в Новом Афоне, включающий в себя монастырь, храм и грот апостола Симона, в котором до принятия мученической кончины обитал Симон Зилот. Многие верующие и простые миряне стараются посетить грот в горах, к которому ведёт тропа в ущелье реки Псырцха.

«Апостола Симона Кананита изображают седовласым старцем со свитком в руке. Однако доподлинно нам неизвестны ни его облик, ни обстоятельства жизни. По преданиям, он отправился на Кавказ проповедовать новую веру, поселился в пещере, уединенно молился и исцелял сердца от злобы и ненависти, а тела – от недугов. Поступками своими оставил в людях свет. Все проходит, никто здесь не останется. Только добрые дела могут жить вечно», – пишет абхазский художник .Зураб Ачба на своей странице в Инстаграм.

На протяжении многих лет художник пишет картины на паперти Новоафонского монастыря. Он строит свой дом и мечтает завершить свое доброе дело – частную детскую школу живописи у стен монастыря.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 23 мая 2021 16:36

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