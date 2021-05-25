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Абхазия Информ

ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Вторник, 25 мая 2021 11:30
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ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. В Москве прошел открытый турнир по вольной борьбе «День Победы». В турнире приняли участие 400 спортсменов из разных регионов России – Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, Крыма и Абхазии, а также из городов Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Сочи, Ростов-на-Дону, Тулы, Иваново.

Сухум представляли воспитанники секции по вольной борьбе Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.

Итоги выступлений наших спортсменов:

1 место завоевал Фет-оглы Абаз, в весовой категории 26 кг.

3 место завоевал Акаба Нестор, в весовой категории 38 кг.

3 место завоевал Адлейба Максим, в весовой категории 42 кг.

3 место завоевал Лежия Никита в весовой категории 30 кг.

3 место завоевал Киут Леон , в весовой категории 57 кг.

А также 1-место завоевал воспитанник секции по вольной борьбе Сухума Допуа Даниэль, в весовой категории 32 кг, выступавший за Адыгейскую Республику.

Команда выражает огромную благодарность главе Администрации Сухума Б. Ф. Эшба и заместителю председателя Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, председателю высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса М. Х. Экзекову за помощь в организации поездки.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 мая 2021 11:31

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