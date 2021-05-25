ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ РОССИИ И АБХАЗИИ В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА

С российской стороны в заседании приняли участие начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, первый заместитель начальника таможни Вячеслав Китайский, начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) Константин Балашов. Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Сергей Гадлия, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, специалисты других отделов, начальник таможенного поста «Псоу» Алиас Хишба.

Во встрече также приняли участие представители ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия и заместитель Министра туризма Республики Абхазия Дато Каджая.

Заседание посвящалось вопросам организации взаимодействия в период летнего курортного сезона 2021 года, совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции и другим задачам совместной деятельности.

В рамках обсуждения технологии работы пункта пропуска и порядка совершения таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств на российско-абхазском участке границы обсуждались меры по ускорению прохождения таможенного контроля в связи с ежегодным увеличением нагрузки на таможенный пост МАПП Адлер. Возможности ускорения пропускной способности пункта пропуска зависят от максимального взаимодействия всех государственных контролирующих органов, функционирующих на российско-абхазской границе. Наибольшая нагрузка в оформлении и контроле физических лиц и транспортных средств ежегодно приходится на летние месяцы. В августе (пиковом месяце нагрузок) таможенную границу ЕАЭС в регионе деятельности МАПП Адлер пересекают до 1,5 миллионов физических лиц и 500 тысяч транспортных средств.

В ходе рабочей встречи был рассмотрен вопрос взаимодействия всех служб при прохождении контроля пассажиров, следующих в Республику Абхазия и из нее в экскурсионных автобусах. В среднем в курортный сезон пассажирские перевозки ежедневно осуществляют порядка 200 автобусов. Таможенный контроль таких автобусов в пиковые часы нагрузок проводится в приоритетном порядке на дополнительных линиях контроля. Стороны обсудили меры, направленные на оптимизацию таможенных процедур в период пиковых нагрузок.

Особое внимание было уделено пресечению нарушений условий временного ввоза лицами-нерезидентами Российской Федерации транспортных средств международной перевозки и транспортных средств для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС.

Одним из важных вопросов таможенного сотрудничества является вопрос ускорения процессов оформления и контроля перемещаемых грузов в условиях наращивания объемов ввоза сельхозпродукции из Абхазии в Россию. В последние годы значительно возросли поставки как плодоовощной, так и плодово-ягодной продукции абхазского производства. В текущем году прогнозируется значительный рост объемов ввоза клубники. Так, если в 2018 году из Абхазии было ввезено 290 кг клубники, в 2020 – 300 тонн, в текущем году планируется к ввозу уже порядка 800 тонн. В этих условиях особенно важно оперативно осуществлять таможенный контроль скоропортящихся товаров. Сторонами обсуждалась возможность получения информации о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Республике Абхазия, обмена ценовой информацией, а также возможности признания результатов таможенного контроля отдельных видов товаров сельхозназначения.

Абхазская сторона отметила актуальность функционирования специализированного таможенного органа (СТО), обусловленного необходимостью ускорения процессов оформления экспортируемых грузов из республики.

В ходе встречи был также подробно рассмотрен и вопрос гармонизации порядка оформления таможенных документов, применяемых в торговом обороте, в том числе с учетом необходимости их электронного заполнения в соответствующих базах данных и программных средствах. В настоящее время проводится обмен документами ФТС России и ГТК Республики Абхазия в сфере таможенного регулирования, предоставляется информация о правовых актах в сфере таможенного дела.

По итогам совещания участники договорились определить направления дальнейшей совместной работы. Проведение следующей международной рабочей встречи запланировано на сентябрь текущего года на территории Республики Абхазия.