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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДРОМ НЕРАДЬКО

Новости Вторник, 25 мая 2021 13:13
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Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии находится делегация Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Президент Абхазии Аслан Бжания принял руководителя этой организации Александра Нерадько.

На встрече речь шла о  реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 25 мая 2021 13:16

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