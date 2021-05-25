АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДРОМ НЕРАДЬКО

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии находится делегация Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Президент Абхазии Аслан Бжания принял руководителя этой организации Александра Нерадько.

На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.