 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ ПРИЕХАЛ В АБХАЗИЮ ОСМОТРЕТЬ АЭРОПОРТ

Новости Вторник, 25 мая 2021 21:04
Оцените материал
(0 голосов)
РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ ПРИЕХАЛ В АБХАЗИЮ ОСМОТРЕТЬ АЭРОПОРТ

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России Александр Нерадько прибыл с рабочим визитом в Абхазию.

Делегацию Росавиации встретила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Вместе с Нерадько в Абхазию прибыли заместитель руководителя Федерального агентства Олег Сторочевой и начальник управления аэропортовой деятельности Александр Аверкиев.

Вопрос восстановления работы аэропорта ранее обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания в Сочи в ноябре прошлого года. Руководитель Росавиации приехал в Абхазию, чтобы осмотреть аэропорт и лично оценить состояние комплекса.

Для решения вопроса возобновления воздушного сообщения создана рабочая группа из представителей профильных ведомств двух стран. Взаимодействие носит конструктивный

характер и в настоящее время переходитв практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями.

 8eadb1833595acfc576630510db2b5be.jpg

В рамках однодневного визита Александр Нерадько встретился с Президентом Абхазии Асланом Бжания. Также в Администрации Президента состоялось рабочее совещание с участием представителей обеих сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 мая 2021 21:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДРОМ НЕРАДЬКО ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.