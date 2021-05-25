РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ ПРИЕХАЛ В АБХАЗИЮ ОСМОТРЕТЬ АЭРОПОРТ

Делегацию Росавиации встретила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Вместе с Нерадько в Абхазию прибыли заместитель руководителя Федерального агентства Олег Сторочевой и начальник управления аэропортовой деятельности Александр Аверкиев.

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России Александр Нерадько прибыл с рабочим визитом в Абхазию.

Вопрос восстановления работы аэропорта ранее обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания в Сочи в ноябре прошлого года. Руководитель Росавиации приехал в Абхазию, чтобы осмотреть аэропорт и лично оценить состояние комплекса.

Для решения вопроса возобновления воздушного сообщения создана рабочая группа из представителей профильных ведомств двух стран. Взаимодействие носит конструктивный

характер и в настоящее время переходитв практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями.

В рамках однодневного визита Александр Нерадько встретился с Президентом Абхазии Асланом Бжания. Также в Администрации Президента состоялось рабочее совещание с участием представителей обеих сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.