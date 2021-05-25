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Абхазия Информ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Новости Вторник, 25 мая 2021 21:12
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. 26 мая в 11:00 состоится заседание Кабинета Министров Республике Абхазия.

Члены Правительства рассмотрят 13 вопросов:

О приведении организационной структуры местных органов государственного управления в соответствие с законодательством об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия;

Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 6 апреля 2021 года №5115-с-VI«О республиканском бюджете на 2021 год»;

Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2022 год;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 февраля 2019 г. №26 «Об утверждении Формы, Порядка ведения и хранения трудовых книжек»;

Об утверждении Порядка разработки индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 августа 2020 года №96 «Об утверждении Порядка определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств Инвестиционной программы содействия социального-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы»;

О проекте Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2021 год»;

О внесении изменений в Правила дорожного движения Республики Абхазия, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 24 октября 2008 года №154;

Об установлении размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокуратуры или суда;

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 декабря 2020 года №145 «Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2021 год»;

Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия;

О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов;

О передаче недвижимого имущества ликвидированного Республиканского унитарного предприятия Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия «Абжаква» в муниципальную собственность Сухумского района.

Мероприятие открыто для представителей средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 25 мая 2021 21:15

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