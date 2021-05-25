ОВД ПО СУХУМСКОМУ РАЙОНУ ПРОВЕРИЛА ФАКТ ПРОПАЖИ ТУРИСТА

По предварительным данным, группа туристов, прибывших 3 мая текущего года в РА по предварительному согласованию для осуществления пешего похода в высокогорье Абхазии, вышли на выбранный маршрут под руководством инструктора, жительницы г. Нижний Тагил РФ.

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. ОВД по Сухумскому району проведена проверка сообщения о пропаже человека в горной местности подведомственной территории.

В пути следования одни из участников похода, пожилой мужчина из Екатеринбурга В. Ульянов, не смог продолжать горный переход и остался на временно разбитом лагере ожидать возвращение группы.

Согласно данной объяснительной организатора – инструктора туристической группы, на обратном пути в условиях непогоды и тумана, они сбились с маршрута и не дошли до временного лагеря, после чего 12 мая обратились в МЧС РА.

При обследовании указанного участка местности в верховье реки Гумиста Сухумского района ни временно разбитого лагеря, ни оставленного пожилого туриста спасатели не обнаружили.

Первично собранный материал по факту исчезновения В. Ульянова зарегистрирован в книгу суточных происшествий и 24 мая направлен в прокуратуру Сухумского района для принятия процессуального решения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.