АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ И РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ИЩУТ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА
Новости Понедельник, 31 мая 2021 12:26
Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники пожарно-спасательной части села Псху, которые вели поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения российского туриста Владимира Ульянова, обследовали русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза, что приблизительно составляет около 40 километров пути в одном направлении. Однако поиски не дали никаких результатов.
Тем временем группа российских волонтеров, изъявивших желание подключиться к поискам, движется по маршруту в районе верховьев реки Гумиста. В состав группы входят сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.
Волонтеры не будут подниматься в альпийскую зону, а ограничатся работой в районе лесного высокогорья.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.