АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ И РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ИЩУТ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники пожарно-спасательной части села Псху, которые вели поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения российского туриста Владимира Ульянова, обследовали русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза, что приблизительно составляет около 40 километров пути в одном направлении. Однако поиски не дали никаких результатов.