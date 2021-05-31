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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ И РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ИЩУТ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА

Новости Понедельник, 31 мая 2021 12:26
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АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ И РОССИЙСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ИЩУТ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники пожарно-спасательной части села Псху, которые  вели поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения российского туриста Владимира Ульянова,  обследовали русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза, что приблизительно составляет около 40 километров пути в одном направлении. Однако поиски не дали никаких результатов.

Тем временем группа российских волонтеров, изъявивших желание  подключиться к поискам,  движется по маршруту  в районе верховьев реки Гумиста. В состав группы входят сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. 

Волонтеры не будут подниматься в альпийскую зону, а ограничатся работой в районе лесного высокогорья.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

 

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