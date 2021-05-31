СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. С 26 по 30 мая в городе Ессентуки Ставропольского края проходил открытый турнир по боксу «Спорт как стиль жизни», в котором приняли участие воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Наши спортсмены показали очень хорошую подготовку и заняли следующие призовые места:

1-е место Вартан Арзуманян, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 35 кг.