СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. С 26 по 30 мая в городе Ессентуки Ставропольского края проходил открытый турнир по боксу «Спорт как стиль жизни», в котором приняли участие воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
Наши спортсмены показали очень хорошую подготовку и заняли следующие призовые места:
1-е место Вартан Арзуманян, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 35 кг.
1-е место Даниил Немов, в возрастной категории 2007-2008 гг. и в весовой категории 37 кг.
1-е место Диана Мелконян, в возрастной категории 2005-2006гг. и в весовой категории 48 кг.
2-е место Станислав Немов, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 44 кг.
2-е место Леон Лагвилава, в возрастной категории 2007-2008 гг. и в весовой категории 57 кг.
Тренируют спортсменов Беслан Адлейба и Давид Авидзба.
ххх
В Эти же дни в городе Таганроге Ростовской области, проходил 12-й Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA в участвовали двое спортсменов секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума – Александр Зухба и Энри Агрба.
По итогам боёв оба спортсмена заняли 3-е место.
Тренирует ребят Т. Г.Атумава.
ххх
В Майкопе – Республике Адыгея состоялся Чемпионат Южного федерального округа России по дзюдо среди мужчин и женщин 2003 г.р. и старше.
В чемпионате участвовали 260 спортсменов из разных регионов России: Краснодарского края, Адыгейской Республики, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Калмыкии.
Нашу республику представлял воспитанник секции дзюдо Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Инал Гаделия.
Инал дошел до полуфинала и уступил чемпиону России по дзюдо, мастеру спорта России по дзюдо Давиду Оганесяну.
Наш спортсмен вышел на 5-е место, которое дает ему право выступить на Чемпионате России.