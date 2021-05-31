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Абхазия Информ

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Понедельник, 31 мая 2021 12:13
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. С 26 по 30 мая в городе Ессентуки Ставропольского края проходил открытый турнир по боксу «Спорт как стиль жизни», в котором приняли участие воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Наши спортсмены показали очень хорошую подготовку и заняли следующие призовые места:

1-е место Вартан Арзуманян, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 35 кг.

1-е место Даниил Немов, в возрастной категории 2007-2008 гг. и в весовой категории 37 кг.

1-е место Диана Мелконян, в возрастной категории 2005-2006гг. и в весовой категории 48 кг.

2-е место Станислав Немов, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 44 кг.

2-е место Леон Лагвилава, в возрастной категории 2007-2008 гг. и в весовой категории 57 кг.

Тренируют спортсменов Беслан Адлейба и Давид Авидзба.

ххх

В Эти же дни в городе Таганроге Ростовской области, проходил 12-й Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA в участвовали двое спортсменов секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума – Александр Зухба и Энри Агрба.

По итогам боёв оба спортсмена заняли 3-е место.

Тренирует ребят Т. Г.Атумава.

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ххх

В Майкопе – Республике Адыгея состоялся Чемпионат Южного федерального округа России по дзюдо среди мужчин и женщин 2003 г.р. и старше.

В чемпионате участвовали 260 спортсменов из разных регионов России: Краснодарского края, Адыгейской Республики, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Калмыкии.

Нашу республику представлял воспитанник секции дзюдо Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Инал Гаделия.

Инал дошел до полуфинала и уступил чемпиону России по дзюдо, мастеру спорта России по дзюдо Давиду Оганесяну.

Наш спортсмен вышел на 5-е место, которое дает ему право выступить на Чемпионате России.

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Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 31 мая 2021 12:29

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