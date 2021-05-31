ПОМОГЛИ ДЕТЯМ
Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. КБФ «Ашана» подвёл итоги приезда врача-ортопеда из Еревана.
В очередной раз, по приглашению культурно-благотворительного Фонда и при поддержке Международного Фонда «Апсны», с рабочим визитом Абхазию посетил доктор медицинских наук, автор 29 научных публикаций и четырех патентов на методы лечения, травматолог-ортопед – Овсеп Даниелян.
Он находился в Абхазии с 22 по 29 мая и в течение этого времени провел трехдневный бесплатный прием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Два дня прием велся в Сухумском детском реабилитационном центре, а один день – в реабилитационном центре «Мы вместе», находящемся в Цандрипше (Гагрский район).
За всё время пребывания Овсепа Данеляна в Абхазии было осмотрено более 100 детей. В ходе осмотра были выявлены дети, которым необходимо срочное оперативное лечение. Принято решение провести операции пятерым детям на базе Сухумской детской больницы с участием хирургов Абхазии.
Успешно прооперированы: Левон Папазян, Александр Калайджян, Сандро Ахиба, Лаура Аршба и Салима Жиба.
Так же в ходе осмотра врачом были выявлены дети, которым необходимо более сложное оперативное лечение за пределами Абхазии, так как в стране нет необходимого оборудования для проведения подобных операций.
За время нахождения Овсепа Данеляна в Абхазии им, совместно со абхазскими специалистами, были сняты слепки на 16 ортезов.
Фонд «Ашана» и дальнейшем будет открывать сбор средств на приобретение данных ортезов и проведение операций детям за рубежом.
КБФ «Ашана» выражает слова благодарности Овсепу Данеляну за приезд, осмотр детей, проведенные операции и обмен опытом с местными врачами.
Благодарим Министерство здравоохранения Абхазии в лице его руководителя Эдуарда Бутба, главного врача Сухумской детской больницы – И. Джопуа, травматолога Г. Марохия, ортопеда-травматолога – В. Чернову, заведующего отделения реанимации А. Сепян и всею команду Детской больницы, оказавшей помощь в проведении операций.
Отдельные слова благодарности выражаем руководителю Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями Л. Эмухвари, руководителю Реабилитационного центра для людей с инвалидностью М. Аджба и сотрудникам центров.
Совместная работа наших специалистов и специалистов из Армении дает начало плодотворной работе и переходу на новый, высокоэффективный уровень.
Такого рода рабочие визиты специалистов из разных стран и обмен опытом позволят нашей медицине развиваться и переходить к более эффективным методам, а также значительно увеличить число здоровых жителей Абхазии.
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