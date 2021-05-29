АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ
Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к могиле второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш в селе Джгярда.
Сегодня, 29 мая, исполнилось 10 лет со дня смерти Сергея Васильевича Багапш.
В церемонии возложения приняли участие вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты Народного Собрания – Парламента РА, Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, экс-президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, семья экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, главы городов и районов республики, общественность, школьники.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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