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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Суббота, 29 мая 2021 21:13
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к могиле второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш в селе Джгярда.

Сегодня, 29 мая, исполнилось 10 лет со дня смерти Сергея Васильевича Багапш.

В церемонии возложения приняли участие вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты Народного Собрания – Парламента РА, Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин,  экс-президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, семья экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, главы городов и районов республики, общественность, школьники.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 29 мая 2021 21:18

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