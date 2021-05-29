ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15314 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 180 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 22 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15314 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14643 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ
- ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ НЕ ПРИЕДЕТ В АБХАЗИЮ
- КОММЕНТАРИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД РОССИИ М.ЗАХАРОВОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
- ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ