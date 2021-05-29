ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ НЕ ПРИЕДЕТ В АБХАЗИЮ
Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня в Международный день защиты детей отменяется. Об этом сегодня сообщил менеджер Хабиба Ризван Магомедов.
Ранее лично спортсмен в телефонном разговоре с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания подтверждал свой визит.
Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств.
Школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортcменов проведет Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту в июне-июле.
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