ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ НЕ ПРИЕДЕТ В АБХАЗИЮ

Ранее лично спортсмен в телефонном разговоре с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания подтверждал свой визит.

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня в Международный день защиты детей отменяется. Об этом сегодня сообщил менеджер Хабиба Ризван Магомедов.

Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств.

Школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет спортсменов из Абхазии для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортcменов проведет Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту в июне-июле.