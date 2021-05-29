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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД РОССИИ М.ЗАХАРОВОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Суббота, 29 мая 2021 20:55
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КОММЕНТАРИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД РОССИИ М.ЗАХАРОВОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданами, проживающими за пределами территории Российской Федерации, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В соответствии с этим документом гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло. МИД России и российские консульские загранучреждения в нынешних непростых обстоятельствах делают все возможное для своевременного документирования сограждан заграничными паспортами.

Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая с.г.

Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 29 мая 2021 21:01

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