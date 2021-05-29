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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Суббота, 29 мая 2021 16:27
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ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. Администрация Сухума завершила ремонт в реанимационном отделении Сухумской инфекционной больницы.   Отделение оборудовано всем необходимым для лечения тяжелых больных ковидом.

Мест в реанимации семь. Здесь стоят функциональные кровати, четыре из которых присланы из Германии и три закуплены администрацией города. Также реанимация снабжена всем необходимым оборудованием для лечения ковид-больных – аппаратами ИВЛ, кислородными увлажнителями, прикроватными мониторами, противопролежными матрасами. В больнице есть также подвижной рентген-аппарат, который работает на аккумуляторе и позволяет обследовать больного на больничной койке.

Минздрав Абхазии совместно с Администрацией города Сухум создали все условия для лечения тяжелых больных ковидом.

«В связи с нехваткой реанимационных мест в Инфекционной больнице, руководством Администрации Сухума было принято решение об увеличении их количества. В течение нескольких месяцев была отремонтирована восточная часть первого этажа инфекционной больницы. На сегодняшний день благодаря совместным предпринятым усилиям у инфекционной больницы есть возможность предоставлять пациентам семь коек, оборудованных аппаратами ИВЛ. Аппараты ИВЛ были предоставлены Министерством здравоохранения. Часть остального оборудования была закуплена Администрацией Сухума, а также при финансовой поддержке соотечественников из-за рубежа во главе с представителем Абхазии в Германии Хиблой Амичба. Оборудованием также помогли гендиректор фармацевтической компании «Биофарма» г. Ростова-на-Дону Валерий Калягин и его заместитель Екатерина Микиртычева», – сообщил замглавы Администрации Сухума Астамур Ашуба.

«В связи с тем, что Сухум самый большой населённый пункт и самое большое количество заболевших у нас, просьба к гражданам, обращаться в медицинское учреждение по месту прописки», – добавил Астамур Ашуба.

Напомним, что в Сухумской инфекционной больнице с 13 октября 2020 года принимают больных коронавирусной инфекцией. И. о. главврача больницы был назначен Астамур Гуния.

Больница обеспечена необходимыми медикаментами для лечения больных COVID-19. Администрация Сухума установила в лечебном учреждении дизель-генератор. «

Сумма средств, потраченных на ремонт реанимационного отделения, порядка пяти миллионов рублей. Сюда входит ремонт, строительные работы и необходимое оборудование для подачи кислорода в палаты», – сказал Астамур Ашуба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 29 мая 2021 16:31

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