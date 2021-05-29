ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова.

Совершается облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения Ульянова. В частности, будет обследовано русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза. Что приблизительно составляет около 40 километров пути в одном направлении.