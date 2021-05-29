ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова.
Совершается облет района на вертолете, сотрудники пожарно-спасательной части села Псху ведут поиски в пределах одного из возможных маршрутов движения Ульянова. В частности, будет обследовано русло реки Бзыбь до её слияния с рекой Грибза. Что приблизительно составляет около 40 километров пути в одном направлении.
Тем временем формируется группа российских волонтеров, изъявивших желание подключиться к поискам. Однако ввиду особой сложности маршрута движения руководством спасательного ведомства страны принято решение включить в состав волонтерской группы двух сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.
Группа волонтеров не будет подниматься в альпийскую зону, а ограничится работой в районе лесного высокогорья.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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