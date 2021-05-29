 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил в четверг результаты…
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РОССИИ ИЗМЕНЯТ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Новости Суббота, 29 мая 2021 12:13
Оцените материал
(0 голосов)
В РОССИИ ИЗМЕНЯТ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. В России планируют изменить правила выдачи заграничных паспортов. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила «Парламентская газета».

Так, изменения будут действовать в случае утраты документа, а также для проживающих за рубежом граждан. Нововведения вступают в силу с 30 мая, согласно приказу МВД России.

В соответствии с новыми правилами, для получения загранпаспорта проживающим за пределами страны гражданам необходимо приехать в Россию. Вместе с тем сроки выдачи документа остались такими же: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Изменились также положения о праве не платить госпошлинуза утраченный или пришедший в негодность паспорт. Теперь такая возможность предоставляется только тем гражданам, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Остальные же обязуются заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.

Ранее, 7 апреля, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) высказался о возможности внесения данных загранпаспорта в электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Он заявил, что без этого в сертификатах на английском языке смысла бы не было. Для туристов выходит существенная экономия при привязке сертификата о вакцинации к загранпаспорту, так как не нужно постоянно тратиться на ПЦР-тесты, подчеркнул специалист.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 29 мая 2021 12:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦПРИЕМНИКА МВД РА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.