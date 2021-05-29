В РОССИИ ИЗМЕНЯТ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. В России планируют изменить правила выдачи заграничных паспортов. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила «Парламентская газета».

Так, изменения будут действовать в случае утраты документа, а также для проживающих за рубежом граждан. Нововведения вступают в силу с 30 мая, согласно приказу МВД России.

В соответствии с новыми правилами, для получения загранпаспорта проживающим за пределами страны гражданам необходимо приехать в Россию. Вместе с тем сроки выдачи документа остались такими же: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.