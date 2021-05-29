В РОССИИ ИЗМЕНЯТ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Сухум. 29 мая 2021. Абхазия-Информ. В России планируют изменить правила выдачи заграничных паспортов. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила «Парламентская газета».
Так, изменения будут действовать в случае утраты документа, а также для проживающих за рубежом граждан. Нововведения вступают в силу с 30 мая, согласно приказу МВД России.
В соответствии с новыми правилами, для получения загранпаспорта проживающим за пределами страны гражданам необходимо приехать в Россию. Вместе с тем сроки выдачи документа остались такими же: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.
Изменились также положения о праве не платить госпошлинуза утраченный или пришедший в негодность паспорт. Теперь такая возможность предоставляется только тем гражданам, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Остальные же обязуются заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.
Ранее, 7 апреля, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) высказался о возможности внесения данных загранпаспорта в электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Он заявил, что без этого в сертификатах на английском языке смысла бы не было. Для туристов выходит существенная экономия при привязке сертификата о вакцинации к загранпаспорту, так как не нужно постоянно тратиться на ПЦР-тесты, подчеркнул специалист.
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