УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦПРИЕМНИКА МВД РА
Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Абхазии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Специального приемника – распределителя МВД подполковника милиции Габния Муртаза Руслановича в совершении превышения должностных полномочий, выразившегося в незаконном освобождении административно арестованного Когония Милора Бесиковича из Специального приемника – распределителя МВД РА, имевшего место 26 марта 2021 года.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сухумский городской суд.
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