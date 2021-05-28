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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СПЕЦПРИЕМНИКА МВД РА

Новости Пятница, 28 мая 2021 21:34
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Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Абхазии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Специального приемника – распределителя МВД подполковника милиции Габния Муртаза Руслановича в совершении превышения должностных полномочий, выразившегося в незаконном освобождении административно арестованного Когония Милора Бесиковича из Специального приемника – распределителя МВД РА, имевшего место 26 марта 2021 года.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сухумский городской суд.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 28 мая 2021 21:35

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