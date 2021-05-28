МЧС ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК ОТ АБИТУРИЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ЯРОСЛАВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии объявляет приём заявок от абитуриентов на обучение в Ярославском государственном медицинском университете на факультете «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией «Врач медицины катастроф».

Заявки принимаются до 15 июня включительно по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов,12, МЧС Республики Абхазия.

Телефон 226-50-01.