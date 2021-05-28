КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АБХАЗО-СИРИЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сопредседателями этого комитета являются: с абхазской стороны – Кристина Озган, с сирийской – министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самер Аль-Халиль.

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Итогам работы совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, который проходил в Дамаске 18 мая, посвящалось совещание, которое провела вице-премьер, министр экономики Кристина Озган,

В совещании участвовали министр иностранных дел Даур Кове, представители Минтуризма, Государственного таможенного комитета и Банка Абхазии.

Кристина Озган отметила, что в рамках работы комитета очень активно обсуждались вопросы взаимодействия по всем направлениям.

«Планируется, что Абхазию летом посетят представители бизнес-сообщества Сирии, и скорее всего, осенью мы будем готовить второе заседание абхазо-сирийского комитета у нас в стране. В контексте договорённостей, достигнутых в Дамаске, нам с вами необходимо проработать определенный пакет двухсторонних документов, которые позволят нам расширить взаимодействие по тем направлениям, которые мы обсуждали. Это касается банковской сферы, культуры, образования, спорта и ряда других направлении», – сказала Озган.

Она также сообщила, что Абхазию пригласили принять участие в ежегодной Дамасской ярмарке. К приезду сирийских бизнесменов в Абхазии также планируется организовать выставку-ярмарку абхазской продукции.

«Хотелось бы, чтобы профильные министерства и ведомства, которые включены в комитет дали свои предложения в виде проектов соглашений, меморандумов или других форматов сотрудничества, чтобы представить их на втором заседании комитета», – отметила Озган.

По ее словам, сирийские коллеги проявляют особый интерес к сотрудничеству в банковской сфере. Вице-премьер поручила банку Абхазии к следующему месяцу определиться с концепцией сотрудничества с САР.

«Блок туризма представляет тоже особую значимость. Им интересно посетить Абхазию и узнать ее. И мы в этом смысле должны предложить определенные варианты сотрудничества. Соглашение, подписанное в Сирии, нам это позволяет», – отметила Кристина Озган.

На заседании комитета в Дамаске обсуждался и вопрос сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Нужно подготовить проект соглашения, чтобы в течение трех месяцев мы могли проработать его с сирийской стороной, для дальнейшего подписания», – сказала Озган.

Вице-премьер отметила, что будет прорабатываться вопрос обмена студентами. «Что касается сотрудничества в сфере культуры, необходимо продумать, как и в каком формате наши коллективы будут представлять Абхазию в Сирии, и наоборот, сирийские коллективы будут представлять свою страну здесь. Нужно готовить соглашение, предусматривающее широкий формат сотрудничества в области культуры», – подчеркнула Кристина Озган.

«Наш задача, заключается в том, чтобы мы не превратили в рутину тот настрой и позитив, который мы чувствовали в Сирии со стороны коллег. Нужно продемонстрировать заинтересованность и активность, выйти на подписание определённых документов, которые позволят расширить наше взаимодействие»,о – подытожила совещание вице-премьер.