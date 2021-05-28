 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил в четверг результаты…
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СИРИЙСКИМИ И АБХАЗСКИМИ ПОРТАМИ

Новости Пятница, 28 мая 2021 20:56
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СИРИЙСКИМИ И АБХАЗСКИМИ ПОРТАМИ

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Как уже ранее сообщалось, во время официального визита президента Абхазии в Сирию, в Дамаске состоялось первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

Абхазскую сторону возглавила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. сирийскую представил министр экономики и внешней торговли Сирии д-р Мухаммад Самер Аль-Халиль.

Кристина Озган в своей приветственной речи подчеркнула, что Абхазию и Сирию объединяет многое: «Схожесть экономической ситуации наших стран очевидна с точки зрения необходимости восстановления экономики от последствий войны. Сегодня мы еще не можем констатировать экономические и финансовые показатели развития отношений, но уже сейчас мы можем сказать, что первые шаги сделаны».

Совместный абхазо-сирийский Комитет создан в соответствии с Соглашением между правительством Республики Абхазия и правительством Сирийской Арабской Республики, подписанным в сентябре 2018 года, с целью укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Сирией и Абхазией и дальнейшего развития экономических, торговых, научных, технических и культурных связей между двумя странами.

В результате плодотворного обсуждения в ходе работы совместного Комитета, стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой, инвестиционной и банковской сферах, а также в сферах туризма, сельского хозяйства, транспорта, культуры, высшего образования и научных исследований и местного управления.

По завершении работы первого заседания Комитета состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между сирийскими и абхазскими портами и Соглашения о сотрудничестве в области туризма.

В целях дальнейшего развития взаимоотношений между сторонами Озган предложила на следующем заседании Комитета рассмотреть возможность подписать соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта и сельского хозяйства.

Стороны договорились провести следующее заседание совместного фбхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме.

Об этом сообщает сайт Минэкономки Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 28 мая 2021 20:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АБХАЗО-СИРИЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.