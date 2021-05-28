ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СИРИЙСКИМИ И АБХАЗСКИМИ ПОРТАМИ

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Как уже ранее сообщалось, во время официального визита президента Абхазии в Сирию, в Дамаске состоялось первое заседание совместного абхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

Кристина Озган в своей приветственной речи подчеркнула, что Абхазию и Сирию объединяет многое: «Схожесть экономической ситуации наших стран очевидна с точки зрения необходимости восстановления экономики от последствий войны. Сегодня мы еще не можем констатировать экономические и финансовые показатели развития отношений, но уже сейчас мы можем сказать, что первые шаги сделаны».

Совместный абхазо-сирийский Комитет создан в соответствии с Соглашением между правительством Республики Абхазия и правительством Сирийской Арабской Республики, подписанным в сентябре 2018 года, с целью укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Сирией и Абхазией и дальнейшего развития экономических, торговых, научных, технических и культурных связей между двумя странами.

В результате плодотворного обсуждения в ходе работы совместного Комитета, стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой, инвестиционной и банковской сферах, а также в сферах туризма, сельского хозяйства, транспорта, культуры, высшего образования и научных исследований и местного управления.

По завершении работы первого заседания Комитета состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между сирийскими и абхазскими портами и Соглашения о сотрудничестве в области туризма.

В целях дальнейшего развития взаимоотношений между сторонами Озган предложила на следующем заседании Комитета рассмотреть возможность подписать соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта и сельского хозяйства.

Стороны договорились провести следующее заседание совместного фбхазо-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме.

Об этом сообщает сайт Минэкономки Абхазии.