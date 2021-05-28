В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. В соответствии с поручением президента Абхазии, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела расширенное совещание с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Камы Гогия, представителей Министерства по налогам и сборам и Министерства юстиции.
На совещании обсудили вопросы изменения процедуры регистрации предпринимателей с целью упрощения ее для граждан, порядок сдачи отчетности в налоговые органы и органы статистики, применение кодов ОКВЭД для качественного улучшения статистических данных и необходимость проведения общегосударственной переписи населения.
По итогам совещания сотрудникам Министерства экономики дано поручение доработать проекты законов в части упрощения процедуры регистрации и сдачи отчетности, а Госкомстату провести подготовительные работы и определить сроки проведения всеобщей переписи населения.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
Последнее от Super User
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 18 ЧЕЛОВЕК
- ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МЧС ЛЬВОМ КВИЦИНИЯ
- ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИВИЛИСЬ 976 ЧЕЛОВЕК
- РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ И ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ НА УРОВНЕ ЗАКОНА
- МЧС АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ МОНИТОРИТЬ ТЕРРИТОРИЮ В РАЙОНЕ ПОИСКА РОССИЙСКОГО ТУРИСТА