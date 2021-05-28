ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 18 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 18 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 10, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14589 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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