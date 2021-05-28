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Абхазия Информ

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МЧС ЛЬВОМ КВИЦИНИЯ

Новости Пятница, 28 мая 2021 16:21
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МЧС ЛЬВОМ КВИЦИНИЯ

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.

Руководитель МЧС рассказал о результатах рабочего визита в Ярославскую область Российской Федерации и его встрече с заместителем председателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным.

Стороны обсудили варианты сотрудничества в вопросах подготовки специалистов спасательной сферы. Результатом встречи стало заключение соглашения между МЧС Абхазии и Ярославским медицинским университетом, в соответствии с которым МЧС Абхазии получает возможность целевого направления абхазских абитуриентов для учебы на факультете «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией как врача экстренной помощи медицины катастроф.

По словам министра, в течение месяца в ведомстве проведут отбор претендентов на обучение в ВУЗе.

Лев Квициния доложил о поисках российского туриста в верховьях реки Гумисты, которые начались 12 мая.

По словам главы спасательного ведомства, поисковая группа достигла базового лагеря, на месте которого туриста не оказалось, затем дважды был исследован возвратный маршрут по направлению с гор к побережью.

Свой доклад о ходе поисковой операции он дополнил тем, что 28 мая приступают к исследованию территории с воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 28 мая 2021 16:25

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