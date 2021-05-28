ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИВИЛИСЬ 976 ЧЕЛОВЕК

Обсуждались в том числе и вопросы темпов прививания населения от коронавирусной инфекции, увеличения мощностей пунктов вакцинации и подготовки кадров, отвечающих за хранение вакцины и процесс вакцинирования в районах.

По сообщению Минздрава, на 28 мая привились от новой инфекции в Абхазии 976 человек, с каждым днём количество вакцинирующихся за сутки увеличивается в среднем на 30 %. 27 мая в столице прошли вакцинацию 142 человека. Показатель планируется удвоить, как только препарат начнут применять в районах.

По данным Бутба, сегодня, 28 мая, начинается распределение препарата по городам Абхазии. К тому же в столице откроется дополнительный пункт вакцинации.

Медики также рассказали премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса республики. Определение региональных параметров иммунного статуса будет проводиться на основании результатов исследования крови человека на антитела к коронавирусу. Забор крови для исследований будет осуществляться во всех районах Абхазии у определенного программой количества человек разных возрастных групп. Программа начнётся во второй декаде июня и продлится несколько недель.

О результатах массовых исследований медики доложат премьеру, сводные данные также будут опубликованы.

Александр Анкваб поручил тщательно контролировать соблюдение условий транспортировки и хранения вакцины, отслеживать состояние и показатели иммунного статуса вакцинируемых граждан, проводить подготовку ко второму этапу вакцинации в республике.

Кроме того, медики сообщили Премьер-министру о шести зарегистрированных случаях «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтверждённым исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

Представители системы здравоохранения намерены информировать граждан о необходимости усиления мер индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.